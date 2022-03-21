شاهد- نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم بطريقة مميزة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لتعايد متابعيها بعيد الأم.



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وبمناسبة حلول عيد الأم الذي يصادف اليوم الإثنين 21 أذار / مارس 2022، وشاركت نانسي مقطع قصير من أغنيتها التي أصدرتها العام الماضي بعنوان "إمي".



وعلقت نانسي على المنشور ذاته قائلة: "لأنو شو ما نقول بضلّ مش كافي، بهديكن اليوم إمي".





الجدير ذكره أن نانسي عجرم نشرت سابقا وقبل إطلاق أغنيتها "إمي"، مقطع فيديو تشويقي مدته 38 ثانية، تكشف فيه أسراراً للمرة الأولى عن علاقتها بوالدتها، وقالت: "كانت الدنيي مش سايعتا أول مرة حضرتني حتى عيونا كانوا عم يحكوا".

وأضافت: "لما بكون ع المسرح لايف وتكون هي موجودة وتشوف تفاعل الناس بتكون فخورة فيي.. بدا تبكي وبدا تضحك بذات الوقت.. قلتلي تقبريني".



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