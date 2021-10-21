الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 11:00 ص

شاهد ...نجمة شهيرة تقدم على الإنتحار ببث مباشر

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الوكيل الإخباري - أثارت مؤثرة اجتماعية صينية تدعى "لوه شياو ماو ماو زي" حالة من الصدمة بعد أن قامت بالانتحار خلال بث مباشر في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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فأقدمت لوه بالفيديو على شرب زجاجة من مبيد حشري مشيرة إلى أنها لا تقدم إعلانًا لهذا المنتج، واعتقد المتابعون أنها تقوم بفقرة طريفة بالفيديو إلى أن حذروها بالإتصال بالشرطة الصينية .

 

وفارقت ماو ماو زي الحياة بعد جهود للحفاظ على حياتها.


تبين لاحقاً أن الفتاة كانت تحاول جذب حبيبها السابق، ولم تكن تفكر بالإنتحار، بحسب تصريح صديقتها . 

 

 

 

المصدر - الفن 

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