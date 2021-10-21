شاهد ...نجمة شهيرة تقدم على الإنتحار ببث مباشر

الوكيل الإخباري - أثارت مؤثرة اجتماعية صينية تدعى "لوه شياو ماو ماو زي" حالة من الصدمة بعد أن قامت بالانتحار خلال بث مباشر في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



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فأقدمت لوه بالفيديو على شرب زجاجة من مبيد حشري مشيرة إلى أنها لا تقدم إعلانًا لهذا المنتج، واعتقد المتابعون أنها تقوم بفقرة طريفة بالفيديو إلى أن حذروها بالإتصال بالشرطة الصينية .

وفارقت ماو ماو زي الحياة بعد جهود للحفاظ على حياتها.



تبين لاحقاً أن الفتاة كانت تحاول جذب حبيبها السابق، ولم تكن تفكر بالإنتحار، بحسب تصريح صديقتها .

المصدر - الفن