شاهد.. هذا ما فعلته هنا الزاهد في الذكرى الأولى لوفاة طلعت زكريا

الوكيل الاخباري - قبل أيام قليلة من مرور الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنان المصري طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا في 8 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، مجموعة من المشاهد للفنان الراحل، من برامج وأفلام ومسلسلات، وعليها أغنية "شيرين عبد الوهاب"، والتي تحمل اسم "روح انسان"، وذلك إحياء للذكرى الأولى لرحيل زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا.



وكانت إيمي طلعت زكريا قد شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو تضمن لقطات من آخر أعمال والدها الفنان الراحل في فيلم إخناتون، معلقة عليه: "آخر أعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا الفيلم المغربي إخناتون في مراكش ربنا يرحمك ياحبيبي، ويكرمك ياعمر وأشوفك أجمد ممثل في الدنيا، اللي خلف مماتش".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذي يعرض حالياً في دور العرض وحقق إيرادات جيدة رغم إجراءات مكافحة فيروس كورونا بخفض نسبة الحضور في قاعة العرض إلى 25% فقط، ويشاركها البطولة الفنان محمود حميدة وأحمد حاتم وشيرين رضا.





لها

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