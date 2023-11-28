شاهد هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور لها بعد انفصالها

الوكيل الإخباري - ظهرت الفنانة المصرية هنا الزاهد وهي تؤدي مناسك العمرة، في أول إطلالة لها منذ إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي.

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ووثقت هنا صورا ومقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة عبر إنستغرام، وعلقت: "بما أن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء".

وأضافت: "كل لحظة أكدلي فيها الله بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق. الحمد لله رب العالمين".

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