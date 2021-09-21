شاهد ...ياسمين صبري بجولة في المروحية

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها من داخل مروحية تحلق بالجو فوق مناظر طبيعية خلابة.

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وإعتمدت ياسمين إطلالة بألوان ربيعية ووضعت مكياجاً ناعماً بألوان ترابية تناسقت مع إطلالتها.

وكانت ياسمين قد كشفت مؤخراً عن عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً وذلك عبر صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اللافت أن صبري أظهرت جزء من نص المشروع الدرامي الذي تحضر له، ولم يظهر سوى إسم الجهة المنتجة للعمل "سينرجي"، ولم تكشف أي تفاصيل حول دورها في المسلسل.







المصدر - الفن