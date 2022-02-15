شعور هند صبري بعد انفصال والديها - فيديو

الوكيل الإخباري - عبرت الفنانة التونسية هند صبري، عن سعادتها بما عاشته في فترة طفولتها، مؤكدة أنها استطاعت تكوين ذكريات جميلة في تلك الفترة التي كانت فيها متعلقة بأهلها، وأشارت إلى أن طفولتها كانت هادئة للغاية.

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وبينت هند صبري، في مقطع فيديو من مقابلة لها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عبر برنامجه ABtalks، أنها شعرت بالوجع والتوهان عند انفصال والديها، في تأكيد منها على أن الانفصال أثر كثيراً عليها، متابعة: "لما انفصلوا كتير اتوجعت وتوهت.. توهني الموضوع ده".

زهرة الخليج

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