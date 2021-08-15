سعد مينه ينضم إلى مسلسل الكندوش بجزئه الثاني

الوكيل الإخباري - علم موقع الفن أن الممثل السوري سعد مينه انضم إلى قائمة أبطال مسلسل الكندوش بجزئه الثاني بشخصية ياسين، ليكون آخر المنضمين إلى هذا العمل الشامي المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

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ويعد هذا العمل الثاني لمينه هذا الموسم بعد الجزء الثاني من مسلسل بروكار الذي تأجل عرضه بسبب التأخر في العمليات الفنية.



يشار إلى أن الكندوش من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين وبطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي وسامية الجزائري وصباح الجزائري وكندا حنا وشكران مرتجى وآخرون.



أول أعمال سعد مينه كانت مسلسل «نهاية رجل شجاع (كتابة والده حنا مينة، وإخراج نجدت أنزور) الذي حقّق شهرة واسعة عند عرضه عام 1994.

المصدر - الفن