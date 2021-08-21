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السبت، 21-08-2021 10:32 ص

درة تنشر البوستر الرسمي لمسلسلها زي القمر

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة التونسية درة زروق، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام"، صورة البوستر الرسمي لمسلسل زي القمر، الذي تقدم خلاله حدوتة "غالية"، والمقرر عرضه لأول مرة على إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.

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وينقسم الموسم الثاني من مسلسل زي القمر إلى 3 قصص منفردة، منها حكاية "غالية" التي تقدمها درة في العمل. وظهرت خلال البوستر مرتدية فستاناً رسمت عليه زهوراً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.


وكشفت درة عن الشخصية التي تقدمها في المسلسل، وهي شخصية غالية، وعلقت على الصورة التي نشرتها، قائلة: قريباً غالية من مسلسل زي القمر.

 

أتمنى أن يعجبكم العمل، وأن تصلكم قصة غالية ومشاعرها، وتتفاعلوا معها مثلما عشتها. تابعوني في مسلسل غالية من سلسلة زي القمر، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم وتفاعل عدد كبير من متابعي درة مع الصورة التي نشرتها، وعبَّروا عن شوقهم لمشاهدة قصة غالية في مسلسل زي القمر.


قصة غالية في مسلسل زي القمر بطولة: درة، صلاح عبدالله، فرح يوسف، مراد مكرم، تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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