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الإثنين، 13-12-2021 04:54 م

شهيرة تخاطب محمود ياسين بكلمات مؤثرة جداً

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الوكيل الإخباري - عبرت الممثلة المصرية شهيرة، عن اشتياقها الكبير لزوجها الممثل الراحل محمود ياسين، وذلك بكلمات مؤثرة جداً.

وقالت شهيرة، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إنها تنادي محمود في الليل، بصوت عالي، وتنتظر حتى يرد عليها قائلة: "يعني هو ينفع كده اقعد أنده عليك بالليل بصوت عالي وأنتظر ترد عليا".

وأضافت شهيرة :"لكن تصدق بأي اتهيألي أن ايدك جت وطبطبت على راسي، اتهيألي يعني والله أعلم أنت موجود على فكرة".

يذكر أن الممثل محمود ياسين، توفي في 14 تشرن الأول/أكتوبر من العام الماضي.

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المصدر - الفن 

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