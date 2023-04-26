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الأربعاء، 26-04-2023 05:07 م

شيرين تخطط لمفاجأة خلال حفلها في دبي

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الوكيل الإخباري- تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لحفلها الغنائي في الإمارات، بعد غد الجمعة، 28 أبريل (نيسان)، والذي يعد ثاني حفلاتها الغنائية التي تحييها بعد حفلها الأول في الكويت مطلع العام الجاري في أول ظهور لها بعد أزمتها مع زوجها حسام حبيب.

ووصلت شيرين إلى دبي، أمس، استعداداً لحفلها، معربة عن سعادتها للقاء جمهورها، ومزاولة نشاطها الفني بشكل طبيعي، من خلال إقامة حفلات وإصدار أغاني جديدة، واصفة نفسها وما يحدث معها الآن بـ"السمكة التي عادت إلى البحر"، معبرة عن اشتياقها لعملها ومحبيها، مؤكدة تحضيرها لمفاجآت لجمهورها على المسرح، برفقة بناتها.

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ووجهت شيرين رسالة إلى جمهورها، عبر برنامج "et بالعربي" بعد الغياب الطويل واختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، مبررة غيابها بمعاناتها من أزمة نفسية كبيرة، واحتياجها لفترة ناقهة بعد مجهود وتعب سنين، مشيرة إلى أنها لا تزال تواجه مضاعفات وفي طريقها لمرحلة التعافي، كما أكدت قرب استعادة سيطرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهورها.

 

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