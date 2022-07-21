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الخميس، 21-07-2022 12:35 م

شيرين عبد الوهاب تصدر بياناً رسمياً وتتوعد بالقضاء -صورة

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الوكيل الإخباري-أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً رسمياً، عبرت فيه عن تقديرها للموسيقار حسن أبو السعود ووصفت فيه أن ما بدر منها في تصريحاتها بأنه "خطأ غير مقصود"، بالإضافة إلى توكيل ياسر قنطوش المحامي لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه طليقها حسام حبيب.

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وجاء في البيان :"تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل الفنان حسن أبو السعود، وأنه خطأ غير مقصود تماما وأنها تكن كل الاحترام والتقدير لأسرته الكريمة وأن كل ما ذكر بالأمس مع الإعلامية لميس الحديدي بشأن المدعو حسام حبيب هي حقائق ووقائع تثبت الأيام صدق كل ما قيل".


وأضافت: "بناء عليه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه الوقائع التي تمثل عدة جرائم، ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المدعو حسام حبيب ونهيب السادة الصحفيين والإعلاميين بعدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط وسوف اترك الاجراءات القانونية لمكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي".

 


 

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