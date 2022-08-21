شيرين عبد الوهاب تقبل يد طبيبها وتشكره على مسرح مهرجان قرطاج .. فيديو

الوكيل الإخباري-أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا على هامش ختام مهرجان قرطاج الدولي الذي يقام كل عام في تونس .



واستقبل الجمهور شيرين عبد الوهاب بتصفيق حاد وهتافات، لتنهمر دموع شيرين من سعادتها قائلة: «بحبكم اوي وحشتوني، أنا كنت ميتة وحياتي رجعت بيكم».





وحرصت شيرين عبد الوهاب على تقديم الشكر لجمهورها ، و لطبيبها على مساعدتها للمرور من أزمتها الصحية الأخيرة ثم قامت بتقبيل يده على المسرح .

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