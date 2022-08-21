الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد زوار البترا 51% خلال الشهور الـ7 من العام الحالي

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

الأحد، 21-08-2022 02:22 م

شيرين عبد الوهاب تقبل يد طبيبها وتشكره على مسرح مهرجان قرطاج .. فيديو

66666666666666


الوكيل الإخباري-أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا على هامش ختام مهرجان قرطاج الدولي الذي يقام كل عام في تونس .

واستقبل الجمهور شيرين عبد الوهاب بتصفيق حاد وهتافات، لتنهمر دموع شيرين من سعادتها قائلة: «بحبكم اوي وحشتوني، أنا كنت ميتة وحياتي رجعت بيكم».


وحرصت شيرين عبد الوهاب على تقديم الشكر  لجمهورها ، و لطبيبها على مساعدتها للمرور من أزمتها الصحية الأخيرة ثم قامت بتقبيل يده على المسرح .

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
intensive_care_heart

وفاة فنان تركي بعد صراع مع السرطان

WhatsApp Image 2022-08-21 at 2.07.15 PM (2)

عمر العبداللات يشعل حفل العقبة بحضور جمهور غفير

نسرين-طافش-وزوجها

أول رد من زوج نسرين طافش حول أنباء انفصالهما

2458670_1660889502

طفولة رجل تصدر مواقع التواصل الفترة السابقة .. هل استطعتم التعرف عليه ؟

17-02-22-871348238

ماجد المهندس يحصد 2.5 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة لندن

الفنانة-شكران-مرتجى

شكران مرتجى تنعى بسام لطفي بهذه الكلمات

أخبار متعلقة
12-12-21-390034153

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب من تونس

79123

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور .. صورة

62895Image1-1180x677_d

على طريقتها الخاصة .. شيرين عبد الوهاب تشوق الجمهور لجديدها الفني

50d86ffd-2fb5-4877-9794-3a2c91794898

بعد بلاغ شيرين .. النيابة العامة المصرية تصدر قراراً بحق حسام حبيب

05f791222e8410732a962ac167bccbd1

مصر .. رامي جمال يعتذر عن تقديم حفل ويكشف السبب !

2198791_1643451788

تفاصيل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "عودتني الدنيا"