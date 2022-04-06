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الأربعاء، 06-04-2022 03:07 م

شيرين عبد الوهاب تنشر كواليس أغنية يا معافر-فيديو

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الوكيل الإخباري - بعدمت حققت أغنية "يا معافر"، التي غنتها المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لصالح إحدى الحملات الدعائية لأحد البنوك، أكثر من 15 مليون مشاهدة في يومين فقط من طرحها على "يوتيوب"، قامت شيرين بمشاركة مقطع فيديو من كواليس تصوير الأغنية.

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وظهرت النجمة المصرية في مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وهي تصوّر أحد مشاهد الأغنية مع فريق العمل، كما كتبت بعضاً من كلمات الأغنية على الفيديو، والتي قالت فيها: "ده مفيش في قاموسي... ضعف ولا هزيمة..‏ اليأس ده كلمة.. ملهاش ولا قيمة".

 

 

وكانت أغنية "يا معافر" قد أثارت الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد طرحها، وذلك بسبب عدم استطاعة البعض من الجمهور تفسير كلمة "يا معافر"، حيث يسمعها البعض بطريقةٍ غير صحيحة وغير مفهومة، وهو ما عزاه البعض لعدة عوامل منها مخارج الحروف عند شيرين، وعدم ملائمة اللحن للكلمات.

 

 

لبنان 24 

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