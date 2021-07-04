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الأحد، 04-07-2021 12:16 م

صباح الجزائري تعلن اعتزالها الدراما الشامية

صباح-الجزائري


الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة السورية صباح الجزائري متابعيها بإعلانها اعتزال أدوار البيئة الشامية، حيث قالت إنّ مسلسل الكندوش سيكون آخر عمل بيئة شامية تشارك فيه.

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وأشارت إلى أنّ مسلسل الكندوش كان مُتعباً بالنسبة لها؛ بسبب الحوارات الطويلة الموجودة فيه والتي أدّت لنتائج سلبية على العمل.


وتحدثت الفنان المشهورة بدور أم عصام في مسلسل باب الحارة عن المسلسل وقالت: “إنّ العمل كان نجاحاً حتى الجزء الثالث، وكان من المفترض توقفه حينها، وأوضحت أنّ استمراره جعل منه عملاً تجارياً بحتاً”.


وتطرقت النجمة السورية لأسوأ فترة عاشتها في حياتها، وقالت إنّها أُبعدت لمدة 10 سنوات عن الدراما بشكلٍ مقصود بعد زواجها من رباح التقي، وقالت إنّ القائمين على الدراما لا يزالون قادرين على إبعاد مَن يريدون وفي أي وقت.


يُذكر أنّ النجمة السورية قدّمت خلال مسيرتها مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها الخوالي، باب الحارة، سكر وسط، صح النوم، رجاها، نزار قباني، وطن حاف، امرأة من رماد، وغيرها من الأعمال.

 

المصدر - 218 

 




 

 


 

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