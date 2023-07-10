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الإثنين، 10-07-2023 11:03 ص

صورة - توبا بويوكستون تنعى فنان شهير

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الوكيل الإخباري- نعى عدد من نجوم الوسط الفني في تركيا الفنان التركي أوزكان أوغور، الذي رحل عن عمر 69 عامًا بعد صراع مع السرطان

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حيث سارع عدد كبير من نجوم تركيا إلى نعي الراحل بعد إعلان خبر وفاته عبر حساباتهم على السوشيال ميديا ابرزهم توبا بويوكستون التي شاركت مقطع فيديو من الذكريات للراحل عبر خاصية القصص المصورة مرفقاً بتعليق  :" كما قلت يا أوزكان "أصدقاء العشاق مجانين" لن ننساك أبدا "

 

 

والفنان مراد بوز، إيبرو شاهين، سرتاب أرانر وغيرهم 

وكان قد غيب الموت الموسيقي والممثل التركي أوزكان أوغور، عن عمر 69 عامًا بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية وفق ما اعلنه وزير الصحة التركي 


 


ETبالعربي

 


 




 

 


 

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