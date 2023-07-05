الموت يفجع اسرة طيور الجنة

الوكيل الإخباري-أعلنت الصفحة الرسمية لقناة طيور الجنة عن وفاة شقيق السيدة مروة حماد ( مصطفى ) ، زوجة مالك القناة خالد مقداد .

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ونعت السيد مصطفى بمنشور لها عبر حسابها على انستجرام ، قائلة :" تتقدم أسرة قناة طيور الجنة من الفاضلة مروة حماد بأحر التعازي و المواساة بوفاة شقيقها مصطفى، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسّلوان "

يذكر أن قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايلسات، وحاليًا هي على القمر عربسات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم .



