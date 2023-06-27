وفاة فنان شهير يفجع الوسط الفني اللبناني - صورة

الوكيل الاخباري - غيّب الموت الفنان الكوميدي اللبناني عبدالله حمصي عن عمر يناهز 87، الشهير بشخصية "أسعد" ضمن فرقة "أبو سليم" الشهيرة مع الممثل اللبناني صلاح تيزاني



ولد حمصي عام 1937 بمدينة طرابلس، وهو واحد من أكبر ممثلي الكوميديا في لبنان، حيث استطاع أن يترك بصمة في ذاكرة المشاهد، من خلال أعماله المميزة في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة



بدأ مشواره الفني وهو في 15 من عمره كممثل مسرحي في فرقة كشافة الجراح الفنية التي قادها الفنان صلاح تيزاني

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