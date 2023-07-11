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الثلاثاء، 11-07-2023 09:31 ص

صورة صادمة أظهرت تغيير ملامحه..ابنة إيمان البحر درويش تشغل بال محبيه

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الوكيل الإخباري- صدمت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش الجمهور بأحدث ظهور لوالدها.

وقد نشرت الصورة مشاركة مع شقيقها إسلام البحر درويش، وتؤكد الصورة أن الفنان إيمان البحر درويش في مراحل متأخرة من المرض.

وقد انهالت التعليقات على المنشور تتمنى الشفاء والصحة والعافية للفنان إيمان البحر درويش. 

وتعرض إيمان البحر درويش العام الماضي لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، وكتبت ابنته حينها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام، أبويا في العناية المركزة عشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوا له. 

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القاهرة24


 




 

 


 

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