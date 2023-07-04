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الثلاثاء، 04-07-2023 10:06 ص

شاهد: آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق قبل وفاته

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الوكيل الإخباري- توفي الفنان المصري علاء عبد الخالق فجر الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 59 عاما.

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ونعت نقابة المهن الموسيقية عبد الخالق في بيان جاء فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق".

 

وأضافت: "يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى عز وجل  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان،.."إنّا لله وإنّا إليه راجعون".


وشكلت وفاته صدمة بين زملائه الفنانين، ونعوه بكلمات مؤثرة، أبرزهم حميد الشاعري الذي علق "وجعت قلبي يا علاء".


كما كان من المعزين عمرو دياب، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، عمرو مصطفى، محمد فؤاد، محمد دياب، مراد مكرم وغيرهم من النجوم.

وكان الفنان الراحل ظهر قبل أشهر قليلة حينما كان يحتفل بزفاف نجله، وقبلها كان يطلّ بصحبة زملائه حميد الشاعري ومصطفى قمر ومنى عبد الغني وحسام حسني، حيث كانوا يقدمون العديد من أغانيهم التي ارتبط بها الجمهور سنوات طويلة.

 






يذكر أن علاء عبدالخالق بدأ مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 برفقه المطربة حنان ومنى عبدالغني.

 

فوشيا

 




 

 


 

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