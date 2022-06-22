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الأربعاء، 22-06-2022 04:30 م

صورة لإبن الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ " مهند" تتصدر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري-شاركت باشاك ديزر زوجة كيفانش تاتليتوغ صورة جديدة لكيفانش وهو يحمل ابنهما الأول الذي أطلقا عليه اسم "كورت إيفه"، بمناسبة عيد الأب.

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وكان قد سبق وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لإبن تاتليتوغ وتداولت وسائل إعلام تركية مجموعة من الصور غير الواضحة للطفل، وهو في أحضان والدته ووالده أثناء قضائهما إجازةً في مدينة بودروم التركية، إذ جرى تصوير العائلة من مكان بعيد ما كشف عن بعض ملامح الطفل.


وكان كيفانش تاتليتوغ قد أعلن عن ولادة طفله قبل نحو شهرين، حيث كتب في منشور له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: "أخذنا كورت إيفه بين أيدينا، وهو بصحة جيدة، والحمد لله".



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