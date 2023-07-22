السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

السبت، 22-07-2023 11:05 ص

صورة-لوحة جوني ديب وعلاقته بآمبر هيرد لمدة 5 سنوات للبيع .. كم بلغ ثمنها ؟

13-11-20-johnny-depp-amber-heard


الوكيل الإخباري- عرضت مجموعة بريطانية لبيع اللوحات بالتجزئة صورة شخصية ذاتية، للفنان جوني ديب، نجم هوليوود الشهير، حيث رسمت في أهم مرحلة بحياته، وهو يخوض معركة قضائية طويلة تتعلق بزواجه السابق من الفنانة آمبر هيرد، وكيف كانت ملامحه وقتها، وعرضت للبيع لمدة زمنية محددة.

اضافة اعلان


جوني ديب يحكي عن كواليس صورته الذاتية
وكشف الفنان جوني ديبفي مقطع فيديو تعليقاً علي الصورة التي تباع، إنه بدأ العمل على اللوحة التى أطلق عليها اسم "خمسة" في عام 2021 في استوديو الرسام البريطاني رالف ستيدمان، واكتملت هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الصورة رسمت في وقت كان عصيبا بعض الشيء، ومربكا بعض الشيء".


وتابع جوني ديب :"نظرت إليها ولا أعرف لماذا شعرت أنها تحتاج إلى شيء آخر، كانت تحتاج إلى مزيد من المعلومات.. كتبت خمسة عليها فقط لأنني كنت على وشك الدخول في العام الخامس من الجنون".


سعر لوحة جوني ديب
وأعلنت المجموعة البريطانية، إنه يمكن شراء نسخة من الصورة الذاتية بسعر 1950 دولارا، وهي إصدار مرتبط بوقت قصير، حيث  سيكون البيع متاحاً لمدة 13 يوما فقط.


وتنضم لوحة ديب إلى مجموعته "أصدقاء وأبطال"، التي تصور مشاهير مثل إليزابيث تايلور وآل باتشينو وبوب ديلان وكيث ريتشاردز، والتي بيعت من خلال كاسل فاين آرت، وهي مجموعة بريطانية لمعارض بيع اللوحات الفنية بالتجزئة.


 

ليالينا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
blob_187143_original

التطورات الصحية لوالد مي كساب

6_838093_original

إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراحلة شادية بصورة نادرة

202372115504943HT

"ديو" مع مطربة لبنانية.. محمد منير يطرح أغنية "الساحل الشمالي"

1053819681_01091046894_1920x0_80_0_0_8ee8699076df6c85717243ff7f293e3f_358328_original

نجم مصري يسخر من محمد رمضان ويكشف سبب ابتعاده عن الفن

آثار_توقف_القلب_على_الدماغ

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض -صورة

520232073450213585809

بطلة مسلسل "جعفر العمدة" تطالب جمهورها بالدعاء