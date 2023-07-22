صورة-لوحة جوني ديب وعلاقته بآمبر هيرد لمدة 5 سنوات للبيع .. كم بلغ ثمنها ؟

الوكيل الإخباري- عرضت مجموعة بريطانية لبيع اللوحات بالتجزئة صورة شخصية ذاتية، للفنان جوني ديب، نجم هوليوود الشهير، حيث رسمت في أهم مرحلة بحياته، وهو يخوض معركة قضائية طويلة تتعلق بزواجه السابق من الفنانة آمبر هيرد، وكيف كانت ملامحه وقتها، وعرضت للبيع لمدة زمنية محددة.

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جوني ديب يحكي عن كواليس صورته الذاتية

وكشف الفنان جوني ديبفي مقطع فيديو تعليقاً علي الصورة التي تباع، إنه بدأ العمل على اللوحة التى أطلق عليها اسم "خمسة" في عام 2021 في استوديو الرسام البريطاني رالف ستيدمان، واكتملت هذا العام، مشيراً إلى أن هذه الصورة رسمت في وقت كان عصيبا بعض الشيء، ومربكا بعض الشيء".



وتابع جوني ديب :"نظرت إليها ولا أعرف لماذا شعرت أنها تحتاج إلى شيء آخر، كانت تحتاج إلى مزيد من المعلومات.. كتبت خمسة عليها فقط لأنني كنت على وشك الدخول في العام الخامس من الجنون".



سعر لوحة جوني ديب

وأعلنت المجموعة البريطانية، إنه يمكن شراء نسخة من الصورة الذاتية بسعر 1950 دولارا، وهي إصدار مرتبط بوقت قصير، حيث سيكون البيع متاحاً لمدة 13 يوما فقط.



وتنضم لوحة ديب إلى مجموعته "أصدقاء وأبطال"، التي تصور مشاهير مثل إليزابيث تايلور وآل باتشينو وبوب ديلان وكيث ريتشاردز، والتي بيعت من خلال كاسل فاين آرت، وهي مجموعة بريطانية لمعارض بيع اللوحات الفنية بالتجزئة.





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