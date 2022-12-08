صور- خلافات جديدة بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بسبب هذه الفتاة !

الوكيل الإخباري-عادت الخلافات بين الممثل المصري أحمد العوضي وزوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز، وإنتشرت صور لأحمد العوضي من خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وإنتشرت شائعات حول خيانته ياسمين، وتعرض لهجوم عنيف، كما تمت المقارنة بينها وبين هذه الفتاة، وهذا ما أثار غضب ياسمين عبد العزيز.



وتبين لاحقاً أن هذه الفتاة تدعى رنا رشيدي وهي خطيبة العوضي سابقاً، والصور تعود إلى خطبتهما، أي قبل أن يرتبط بياسمين عبد العزيز في 2017، وكان قد صرح العوضي سابقاً قائلاً: "كنت خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت إيه عشاني من هنا لسنين قدام مش هيكفي فهي وأهلها هيفضلوا دايمًا على رأسي".

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