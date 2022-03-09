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الأربعاء، 09-03-2022 03:42 م

طرح البرومو التشويقي لفيلم أخويا لأحمد عز

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الوكيل الإخباري - تصدر الفنان المصري أحمد عز البرومو الرسمي لفيلمه القصير الجديد “أخويا”، المتوقع طرحه على منصة نيتفليكس، خلال الفترة القادمة.

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وظهر الفنان المصري في البرومو رفقة الفنانة بسنت شوقي التي ستعيش معه في الفيلم قصة حب مميزة.


وستدور أحداث الفيلم القصير في إحدى القرى المصرية في يوم عيد الحب، وسيُسلط الفيلم الضوء على معاناة الأطفال من ذوي الهمم.


وفيلم أخويا من تأليف رفيق مرقص، وإخراج بسنت شوقي، وبطولة أحمد عز، بسنت شوقي، الطفل أدهم حسام، صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين.


يذكر أن أحمد عز سيظهر في الموسم الرمضاني القادم، من خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

 

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