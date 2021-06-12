السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

غرامة تصل إلى 500 دينار لمشغلي من هم دون 18 عاما

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

مطالبة حكومية بإعادة النظر بقرار منع التعديل على المركبات

احباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة

رئيس صناعة الاردن: صناعتنا تمتلك فرصا كبيرة بالسوق المحلية

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات - أسماء

مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

التربية : لا تعيينات جديدة لهذا العام

السبت، 12-06-2021 12:17 م

طفل أغنية بابا فين يثير ضجة كبيرة شاهدوا كيف اصبح

78398dd4-feec-4643-a8bf-6352bf471ce5


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته صفحة "هوت نيوز" الشهيرة يُظهر كيف أصبح طفل أغنية "بابا فين" التي قدمتها الفنانة هيفاء وهبي قبل سنوات.

وعبّر الجمهور عن صدمتهم الكبيرة بعدما ظهر الطفل وهو بعمر الشباب وقد أصبح مختلفًا تمامًا، مشيرين من خلال التعليقات إلى أن الطفل كبر بشكل سريع.

ويظهر الشاب طفل أغنية "بابا فين" وهو يوضح ردًا على جميع التعليقات التي تأتيه عن سبب أنه أصبح كبيراً بدرجة صادمة، أن الكليب تم تصويره في عام 2008، وعرض في عام 2012، وبذلك فإن هناك 13 عامًا قد مرت على تصوير الكليب وهو عدد من السنوات كافٍ لكي يتحول من طفل صغير لشاب.

اضافة اعلان
 

 



المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8881319051609929009

ديانا حداد تشارك متابعيها ذكريات ساكن بلوك مختلف - فيديو

201703070542564256

جوزيف عطية ورودج يُطلقان أغنيتهما المصرية "حلوين" بكل إيجابية

عباس-النوري

بالفيديو .. ابو عصام يوجه رسالة لمتابعيه

Nadine-Nassib-Njeim

نادين نسيب نجيم تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد

62ec849920db7164b36fa1034ace9e55

شاهد .. جيسيكا عازار ومحمد صوفان يثيران ضجة بحفل زفاف ملوكي

335411_0

فيلم مصري يحقق 'صفر إيرادات'.. ومنتجه يكشف الحقيقة

أخبار متعلقة
8977551-1587790603

منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك.. فيديو

7772601_1574706977

شاهد.. النجم فوضيل يحتفل بعيد ميلاده

201912100513598W

عمر العبداللات بضيافة حسين الجسمي - شاهد الفيديو

محمد-عبده-يوبخ-معجب-على-المسرح

شاهد.. ردة فعل محمد عبده على فتاة تصرخ بشكل هستيري عند رؤيته