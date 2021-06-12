طفل أغنية بابا فين يثير ضجة كبيرة شاهدوا كيف اصبح

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته صفحة "هوت نيوز" الشهيرة يُظهر كيف أصبح طفل أغنية "بابا فين" التي قدمتها الفنانة هيفاء وهبي قبل سنوات.



وعبّر الجمهور عن صدمتهم الكبيرة بعدما ظهر الطفل وهو بعمر الشباب وقد أصبح مختلفًا تمامًا، مشيرين من خلال التعليقات إلى أن الطفل كبر بشكل سريع.



ويظهر الشاب طفل أغنية "بابا فين" وهو يوضح ردًا على جميع التعليقات التي تأتيه عن سبب أنه أصبح كبيراً بدرجة صادمة، أن الكليب تم تصويره في عام 2008، وعرض في عام 2012، وبذلك فإن هناك 13 عامًا قد مرت على تصوير الكليب وهو عدد من السنوات كافٍ لكي يتحول من طفل صغير لشاب.

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المصدر - لبنان 24