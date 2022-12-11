طليق دنيا بطمة يثير الشكوك حول زواجه مجدداً بمقطع فيديو ..شاهد

الوكيل الإخباري-لا يزال مقطع الفيديو الذي نشره المنتج البحريني محمد الترك لحفل غامض، يثير الشكوك حول زواجه مجدداً في البحرين.



ونشر طليق الفنانة دنيا بطمة صورة لجوازين سفر وحقائب، كاشفاً من خلالها سفره إلى إحدى الأماكن، وهو ما اعتبره العديد من الأشخاص بأنه تأكد منه بأنه تخطى أزمة إنفصاله ويعيش قصة حب جديدة.



وتأتي هذه الصور بعد مقاطع الفيديو التي نشرها عبر سناب شات، استعرض من خلالها الزينة والإضائة داخل صالة كبيرة، وبدا في غاية السعادة وهو يرتدي الزي التقليدي البحريني، ويستقبل الضيوف في منزله، وهم يقدمون له التبريكات.

وحاول الترك أن ينقل الأجواء والضيافة، دون أن يكشف سبب إقامته لهذا الحفل، مكتفياً بإعادة نشر فيديوهات ضيوفه، التي تضمنت عبارة "مبروك بو حلا".



وأثارت منشورات الترك، الشكوك حول زواجه للمرة الثالثة، حيث تم تداول فيديوهاته بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض ما إذا كان قد تزوح بالفعل رغم المحكمة المستمرة بينه وبين بطمة التي تتهمه بالخيانة أم هي حركة استعراض لإثارة الجدل وإشعال غيرة أم ابنتيه.



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