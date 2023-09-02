ظافر العابدين وصبا مبارك في الصور الأولى من كواليس "أنف و3 عيون"

الوكيل الإخباري- أفرجت شركة "لاغوني فيلم برودكشن"، المنتجة لفيلم "أنف وثلاث عيون"، عن الصور الأولى من كواليس العمل، الذي من المنتظر أن يُقدّم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي يحمل الاسم نفسه العام 1972.

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وظهر في الصور التي تم التقاطها في "أول أسبوع تصوير"، وفقًا للتعليق الذي أرفقته الشركة المنتجة مع الصور عبر حسابها على موقع فيسبوك، نخبة من النجوم الذين يشاركون في العمل، على رأسهم الممثل التونسي ظافر العابدين، والممثلة الأردنية صبا مبارك.



وسيشهد العمل المقرر طرحه للعرض في دور السينما، خلال الشهور القليلة المقبلة من العام الحالي، ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، إلى جانب أبطال الفيلم: سلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود.





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