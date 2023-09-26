الثلاثاء 26-09-2023
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الثلاثاء، 26-09-2023 01:28 م

ظهور نادر لـ والد وائل كفوري أثناء حفله في بيروت - فيديو

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الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد الفنان اللبناني وائل كفوري أثناء حفله الفني في بيروت مؤخرا، وبدا والده بظهور نادر وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو.

وانهالت تعليقات الجمهور بشكل ملفت على المقطع، و أكدوا أن والد وائل نسخة عنه وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " نسخة عنو"، بيشبهو كتير"، والبعض الآخر قال: " يطول بعمرو ويعطيه الصحة".

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وفي هذا الإطار، نشرت طليقة وائل، انجيلا بشارة صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام ظهرت فيها ابنتهما "ميشيل" في الحفل. وعلقت عليها بالقول: "انتي ست الكل اميرتنا الجميلة. نحبك".

 

 

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