ظهور نادر وواضح لابنة روان بن حسين - صور

الوكيل الإخباري - على الرغم من إخفاء الفاشينييتا الكويتية روان بن حسين ابنتها بشكل دائم عن الكاميرات.

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إلا إنها بدأت تتخلى عن هذا الأمر في الفيديو الأخير الذي تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وصورا تظهر فيه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين برفقة إبنتها في أحد المقاهي، في ظهور نادر وحديث وفي الفيديو ظهرت روان وهي تلاعب إبنتها، كما كانت تتناول "البوظة" بسعادة شديدة. ولفتت إبنة روان، المتابعين، بملامحها الطفولية البريئة، وأشار البعض إلى أنها ستكون شبيهة لوالدتها.









المصدر - نواعم