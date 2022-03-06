عابد فهد يشوق الجمهور لعمله الجديد بطريقته الخاصة - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف عابد فهد عن تواجده في بيروت لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "303" على طريقته الخاصة من خلال مقطع فيديو ترويجي خاص.

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ونشر النجم السوري عبر صفحته على تطبيق انستغرام مقطع فيديو يوثق من خلاله أكثر من يوم خلال خروجه من غرفته والسير بملابس مختلفة، معلناً من خلال ايموجي لطائرة مع عبارة "بيروت" واسم المسلسل، في خطوة للترويج للعمل بطريقة ذكية واستثنائية.





وكذلك نشر النجم السوري برومو ترويجياً يعلن فيه إنطلاق تصوير العمل الدرامي الذي سيعرض في شهر رمضان 2022، وهو من كتابة سيف رضا حامد وإخراج ايلي السمعان وإنتاج شركة "صبّاح إخوان".





ومن المنتظر أن يعرض المسلسل عبر تطبيق "شاهد" وسيتألف من 15 حلقة فقط، وسيبدأ بثه في النصف الثاني من شهر الصوم.





لها

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