الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

بدء توصيل الأدوية المزمنة لمراجعي مستشفى البشير

الصحة العالمية: الصراع في أوكرانيا يزيد من انتشار فيروس كورونا

19 بنكا دوليا تشارك في تمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو السعودية

جمعية البنوك: لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط القروض قُبيل رمضان

معاملة مالية مغربية ازدهرت في عهد كورونا

وزير الطاقة اللبناني للوكيل: أمريكا تصرّ على ضخ الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية

تعليق الدوام في 9 مدارس حكومية في الرويشد بسبب الحالة الجوية

77 % من الأردنيين : القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة بالشرق الأوسط

طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

تفاصيل الحالة الجوية يومي الأحد والإثنين

الأحد، 06-03-2022 01:37 م

عابد فهد يشوق الجمهور لعمله الجديد بطريقته الخاصة - فيديو

3989732_1535625649


الوكيل الإخباري - كشف عابد فهد عن تواجده في بيروت لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "303" على طريقته الخاصة من خلال مقطع فيديو ترويجي خاص.

اضافة اعلان

 

ونشر النجم السوري عبر صفحته على تطبيق انستغرام مقطع فيديو يوثق من خلاله أكثر من يوم خلال خروجه من غرفته والسير بملابس مختلفة، معلناً من خلال ايموجي لطائرة مع عبارة "بيروت" واسم المسلسل، في خطوة للترويج للعمل بطريقة ذكية واستثنائية.

 

 

وكذلك نشر النجم السوري برومو ترويجياً يعلن فيه إنطلاق تصوير العمل الدرامي الذي سيعرض في شهر رمضان 2022، وهو من كتابة سيف رضا حامد وإخراج ايلي السمعان وإنتاج شركة "صبّاح إخوان".

 

 

ومن المنتظر أن يعرض المسلسل عبر تطبيق "شاهد" وسيتألف من 15 حلقة فقط، وسيبدأ بثه في النصف الثاني من شهر الصوم.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

شاهد .. بكاء رضوى الشربيني على المسرح

دوللي-شاهين

دوللي شاهين توضح سبب ابتعادها عن التمثيل

127-160423-thef-khaled-al-nabawi-al-alamiangered_700x400

خالد النبوي ينضم للسباق الرمضاني بعمل مختلف

698f9d841a3281e7011143a8b0462ed7

محمد الشرنوبي يوضح حقيقة خلافه مع أحمد حاتم - فيديو

image (2)

منى زكي تحتفل بجلوس أول قاضية على المنصة في مصر - صور

هازال-1

مشهد تمثيلي لـ هازال كايا يتصدر الترند

أخبار متعلقة
d-66-الفنان-السوري-عابد-فهد-ينعي-ريان-ويدعو-لإنقاذ-فواز

الفنان السوري عابد فهد ينعي ريان ويدعو لإنقاذ فواز