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الإثنين، 06-03-2023 04:09 م

عادل إمام يبحث عن السيناريو المناسب للعودة إلى نشاطه الفني

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الوكيل الإخباري- نفى المخرج رامي إمام صحة الأنباء المتداولة حول اعتزال والده النجم عادل إمام التمثيل نهائياً بسبب تدهور وضعه الصحي، مؤكداً أن "الزعيم" بدأ بالفعل البحث عن سيناريو مناسب ليعود إلى جمهوره، وأكد أن عادل بحالة صحية جيدة جداً و"زي الفل".

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وقال رامي إمام: الزعيم حالته الصحية الحمد لله تمام بخير وزي الفل، والأخبار المتداولة كلها إشاعات، وهو حالياً بيدور على سيناريو حلو يرجع بيه وربنا يكرم.


وسبق أن كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام، مؤكداً أنهم كعائلته اعتادوا على الشائعات السخيفة التي أثيرت حول صحته، كما تحدث لأول مرة عن تفاصيل الحياة اليومية لوالده، وحقيقة عودته للفن قريباً ببطولة فيلم "الواد وأبوه".

 

سيدتي

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