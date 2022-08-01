الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

53 ألف زائر للبتراء بشهر تموز

حضانة اردنية تفاجئ موظفيها بعد رفع اسعار المحروقات

الوكيل ينشر أسماء الدفعة الأولى من تعيينات المعلمات

المناطق الحرة: التخليص على 28 ألف و819 مركبة منذ بداية العام

مستوردات الأردن من المجوهرات ترتفع لأكثر من 110% في 5 أشهر

عجز الميزان التجاري في الأردن يرتفع 31.7% خلال 5 أشهر

الملك يتابع مجريات تمرين الوعد الحق - صور

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

ولي العهد عن سلاح الجو: الخدمة معهم شرف عظيم - فيديو

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

الإثنين، 01-08-2022 03:22 م

عادل امام يستبعد رضا حامد من مسرحية " بودي جارد " والأخير يبكي على الهواء -فيديو

99999999999999999999


الوكيل الإخباري-بكى الممثل المصري رضا حامد في مقابلة تلفزيونية له، تحدث خلالها عن سبب إستبعاده من مسرحية "بودي جارد" للممثل عادل إمام، وعدم ظهوره في النسخة المصورة تلفزيونياً.

اضافة اعلان


وقال حامد :"إن السبب الرئيسي هو طرد عادل إمام لي، بعد وشاية تضمنت كلاما مغلوطا".


وخلال لقاء له في برنامج "كلام الناس" الذي يعرض على Mbc مصر، قال إن العمل بينهما دام 9 سنوات، ورغم الخلافات إعترف حامد بأن إمام هو تاريخ كبير جدا.


أما عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، فقال: "بقالي فترة مش باكل عيش وابني بقى قلقان عليا وشايف إني ممثل كويس ومش شغال مع إن غيري بيشتغلوا عادي، لدرجة إنه بقى يبحث لي عن شغل وتواصل مع المؤلف عبد الرحيم كمال على الفيس بوك وطلب منه يشغلني، وعبد الرحيم قال له إني ممثل محترم وهيكون فيه تعاون بيننا مستقبلا".

 

 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
60160888-fe76-451f-9f89-3bdff10509f9

أحدث ظهور للفنانة درة -صورة

31-07-22-815195821

بعد 24 ساعة من طرحها .. "ساعة بيضا" لـ نجوى كرم تقترب من المليوني مشاهدة

willsmith_actor

ويل سميث يحضر حفل زفاف مخرج عربي -صور

moetasem-nahar-800x549

معتصم النهار يشارك صورة عفوية مع ابنته

5580835_1633152944 (1)

مصطفى كامل يعلن عن امكانية ترشحه لنقيب المهن الموسيقية في مصر

720222114356144473408

فنان مصري يتهم نقابة الموسيقيين بالتخلي عنه خلال أزمته الصحية

أخبار متعلقة
4893758_1618814291

ثروة خيالية للفنان عادل امام