عادل امام يستبعد رضا حامد من مسرحية " بودي جارد " والأخير يبكي على الهواء -فيديو

الوكيل الإخباري-بكى الممثل المصري رضا حامد في مقابلة تلفزيونية له، تحدث خلالها عن سبب إستبعاده من مسرحية "بودي جارد" للممثل عادل إمام، وعدم ظهوره في النسخة المصورة تلفزيونياً.

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وقال حامد :"إن السبب الرئيسي هو طرد عادل إمام لي، بعد وشاية تضمنت كلاما مغلوطا".



وخلال لقاء له في برنامج "كلام الناس" الذي يعرض على Mbc مصر، قال إن العمل بينهما دام 9 سنوات، ورغم الخلافات إعترف حامد بأن إمام هو تاريخ كبير جدا.



أما عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، فقال: "بقالي فترة مش باكل عيش وابني بقى قلقان عليا وشايف إني ممثل كويس ومش شغال مع إن غيري بيشتغلوا عادي، لدرجة إنه بقى يبحث لي عن شغل وتواصل مع المؤلف عبد الرحيم كمال على الفيس بوك وطلب منه يشغلني، وعبد الرحيم قال له إني ممثل محترم وهيكون فيه تعاون بيننا مستقبلا".



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