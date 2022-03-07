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الإثنين، 07-03-2022 10:45 ص

عارضة ازياء عالمية من موائد الشهرة إلى أكل القمامة - صور

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الوكيل الإخباري - انقلبت حياة نجمة أميركية رأسا على عقب، فبعدما كانت تظهر على غلاف المجلات المختصة في الأزياء، صارت متشردة في الشارع، تبحث عن الطعام في سلال القمامة، وهي حافية القدمين ترتدي ثيابا رثة.

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فإن عارضة الأزياء السابقة، لوني ويلسون، وهي طليقة الممثل الأميركي جيرمي جاكسون، تعيش اليوم متشردة في شوارع منطقة "فينيس"، ضواحي مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

 

لكن النجمة الأميركية تعيش على هذا الحال منذ ست سنوات، بعدما اضطربت صحتها العقلية والنفسية، من جراء تعاطي المخدرات.

وتزوجت ويلسون، بالممثل الأميركي، جيرمي جاكسون، سنة 2012، لكن ارتباطهما لم يدم طويلا، إذ انفصلا بعد عامين فقط، فكان الطلاق في 2014.

وبدت ويلسون في هيئة وُصفت بـ"المثيرة للشفقة"، إذ ظهرت وهي تبحث في القمامة عما يمكن أن تشربه وتأكله.

 

وتدثرت النجمة السابقة بقطع كثيرة من الثياب، في مسعى لتفادي البرد القارس، بينما تقضي الشتاء في الشارع.

ولدى سؤالها من قبل صحيفة "صن" في الشارع، قالت ويليسون "أنا بخير"، ثم أضافت أنها لا تريد أي مساعدة، من أي شخص.

وأضافت ويلسون أنها لم تتواصل مع طليقها، جيرمي جاكسون، منذ عدة سنوات، "لم أتحدث إليه، ولا أريد أيضا أن أتحدث إلى أصدقائي".

 


 


 


 

 

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