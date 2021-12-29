عاصي الحلاني سيحيي حفل رأس السنة رغم وفاة شقيقته

الوكيل الإخباري - كشف مدير أعمال الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، ماجد الحلاني أن المطرب سيحيي حفل رأس السنة في الاردن كما كان مقرراً، رغم وفاة شقيقته، مؤخرا، والسبب هو أن الحفل لا يمكن إلغاؤه ولا تعديله.





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وكان الفنان اللبناني عاصي الحلاني، قد فجع يوم السبت الماضي، بوفاة شقيقته، حياة الحلاني، البالغة من العمر 65 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم دفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية البقاعية شمالي شرق لبنان، ضمن مأتم عائلي خاص تحسبا من وباء كورونا.



الديار