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الأربعاء، 15-03-2023 03:14 م

عباس النوري يهاجم صنّاع "حارة القبة"

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الوكيل الإخباري-أقدم الممثل السوري عباس النوري على وضع منشور عبر فيسبوك تحت عنوان "اعتذار ووعد" حيث هاجم فيه صناع مسلسل "حارة القبة" بسبب حذفهم لفيديو نشره على صفحته الخاصة بسبب حقوق النشر الإلكتروني.

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وكتب النوري في المنشور : "حدث أن وصلني (تيزر ) فيلم دعائي وقصير جداً عن واحد من المسلسلات التي ستُعرض في رمضان المقبل، ولكوني مشاركاً فيه أحببت مشاركة المتابعين للصفحة به، ثم حدث أن تم إيقافه بداعي حقوق النشر وفقط على صفحتي دون باقي الصفحات التي نشرته معي (؟) ولا يزال منشوراً عليها".


وأضاف: "بناء عليه، أعتذر من صاحب حقوق المنع والذي خصّني بذلك، وأعد بأنني لن أتعرض أو أعرض أو أنشر أي شيء يتعلق بمنتجه وحقوقه وأختم بشكره لحرصه على الحقوق التي انتهكتها، وعليه أوقّع عباس النوري".


يذكر أن الفيديو الذي نشره هو خاص بالشخصية التي يقدمها في مسلسله الرمضاني، وهو من بطولته الى جانب كل من فادي صبيح وخالد القيش ونادين تحسين بيك ومحمد حداقي وفراس إبراهيم ، من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.

 

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