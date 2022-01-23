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الأحد، 23-01-2022 04:31 م

عبدالله غيث توفي قبل 29 عاما يتصدر الترند في مصر

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الوكيل الإخباري - في واقعة غريبة، تصدر اسم الفنّان المصري الكبير الراحل عبدالله غيث الترند موقع “تويتر”، يوم السبت، دون سبب لذلك.

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ودشّن مغرّدون على موقع التغريدات القصيرة وسما باسم الفنان الذي رحل عن عالمنا في 13 مارس/ آذار 1993، أي قبل 29 عاما، تضمن إشادات بأعماله.

 

تأتي ذكرى ميلاد الفنان الكبير بعد 5 أيام، فقد ولد في 28 يناير/كانون الثاني 1930.

 

وتداول بعض المشاركين في “الوسم” مقاطع فيديو يظهر فيها الراحل في بعض أعماله الفنية، مشيدين بأدائه الفني.


وعلّق الموسيقار المصري هاني شنودة عبر حسابه على “تويتر”: “لاحظت أن اسم الفنان الكبير عبدالله غيث هو تريند الآن على تويتر.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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