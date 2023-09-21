عبدالمجيد عبدالله يقدم 20 أغنية في مهرجان "لحن المملكة السسعودية "

الوكيل الإخباري- يحتضن مركز "سوبر دوم" في جدة أولى حفلات مهرجان "لحن المملكة السعودية" ، الذي ينطلق في الفترة من 28 حتى 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، ويسلط الضوء على تاريخ الألحان السعودية وارتباطها الثقافي بالمجتمع ، والمدعوم من قبل برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.



وبأمسيات غنائية لنجوم سعوديين، يسعى المهرجان في نسخته الأولى لتكريم نخبة من الملحنين، الذين أثروا الساحة الفنية السعودية على مدار سنوات طويلة، من أبرزهم عمر كدرس، وفوزي محسون، وصالح الشهري، ومحمد شفيق، وطارق عبدالحكيم، وطلال باغر، إضافةً إلى الملحن الدكتور عبد الرب إدريس.

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ويحيي النجم السعودي محمد عبده، أولى أمسيات حفلات المهرجان، ويقدم صاحب لقب "فنان العرب" روائع الملحن عبدالرب إدريس، والملحن الراحل عمر كدرس، يوم 28 سبتمبر (أيلول) الجاري، فيما يحيي الأمسية الثانية النجم عبدالمجيد عبدالله، ويتغنى بأجمل ألحان الراحلين فوزي محسن، وصالح الشهري، في اليوم التالي، 29 سبتمبر (أيلول).



وأعرب عبدالمجيد عبدالله عن سعادته بتواجده ومشاركته في هذه الأمسية، وذلك في منشور عبر حسابه على منصة إكس، مؤكداً تقديمه 20 أغنية، وصفها بأنها تعبر عن جمال الثقافة السعودية وتاريخها الموسيقي العريق، موجهاً رسالة شكر وتقدير لهؤلاء النجوم على إرثهم الموسيقي العظيم.

