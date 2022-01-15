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السبت، 15-01-2022 12:42 م

عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى لاستكمال العلاج بالمنزل

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الوكيل الإخباري - بعد أن تحسنت حالته الصحية وبدأ التعافي من فيروس كورونا الذي أصيب به منذ عدة أيام، غادر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مستشفى العجوزة للعزل بعد استقرار حالته الصحية وذلك لاستكمال علاجه بالمنزل.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان بعدما واجه بعض المشكلات في التنفس الأيام الماضية، الأمر الذي اضطر الأطباء لاستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي على فترات، كما أجرى بعض الأشعات والتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية.

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وكان أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير قد أكد في تصريحات صحافية أن الحالة الصحية لوالده أصبحت مستقرة الآن، كما طالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يعود لعائلته مرة أخرى.

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