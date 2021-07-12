​عبير أحمد تطلب الدعاء بعد خضوعها لجلسات غسيل الدم - فيديو

الوكيل الإخباري - طلبت الممثلة المصرية عبير أحمد من متابعيها ان يدعوا لها بعد اصابتها بمرض نادر يتطلب علاج طويل.

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وكانت عبير أحمد كشفت عن إصابتها بـ "الوهن العضلي" وهو مرض نادر، ولم تعلن عن إصابتها من قبل لأنها لم ترغب بالظهور كضحية أمام الجمهور.

وظهرت عبير في فيديو من المستشفى خلال خضوعها لجلسة غسيل دم بالقسطرة، ووقالت انها لن تغادر المستشفى الآن لأنها لديها جلسات أخرى، طالبة منهم الدعاء وشكرت كل من اتصل بها وأرسل رسالة لها موضحة أنها تشعر بالخجل لأنها لا تستطيع الرد لصعوبة وضعها الصحي.

المصدر - الفن