حقيقة مرض ميادة الحناوي وعلاجها في لبنان

الوكيل الإخباري - نفت معلومات خاصة لموقع "الفن"، خبر نقل الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، للعلاج بعد تعرضها لوعكة صحية خلال تواجدها في سوريا.

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وأفادت المعلومات الخاصة أن هذا الخبر، عارٍ عن الصحة لأن الفنانة ميادة الحناوي لم تقوم بزيارة لبنان منذ سنوات عدة.



كما أشارت المعلومات لموقع "الفن" إلى أن ميادة متواجدة حالياً في منزلها بالعاصمة السورية دمشق، ولا تعاني من أي مضاعفات صحية في الوقت الراهن وهي تخضع للحجر الصحي تفادياً من الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر - الفن