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الثلاثاء، 15-08-2023 12:34 م

عروسان يفاجئان لطيفة التونسية خلال حفلها في قرطاج

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الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة لطيفة التونسية، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ57، حيث التقت جمهورها الذي حضر من مناطق مختلفة لقضاء ليلة من العمر معها على أنغام اغنياتها المتنوعة.

وقدمت لطيفة في الحفل باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث راح الحضور يردد معها كلمات الاغنيات معبرا عن سعادته الشديدة للقاء فنانته المفضلة.

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وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر الاجواء المميزة التي خلقتها لطيفة في الحفل، والتفاعل الكبير بين لحضور.


اللافت كانت المفاجأة التي حصلت في الحفل، اذ اقتحم عروسان المسرح خلال تأدية لطيفة إحدى أغنياتها وفاجآها أمام الجميع، فكانت ردة فعلها عفوية جدة معبرة عن سعادتها لهما ومتمنية حياة سعيدة تجمعهما مليئة بالحب والفرح.

 

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