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السبت، 27-05-2023 09:46 ص

على طريقة ياسمين صبري.. النظارة تكشف علاقة تامر حسني بـ يارا السكري -شاهد

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الوكيل الإخباري- تصدر الفنان تامر حسني محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تصريحات طليقته عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، وانتشرت أخبار تفيد ارتباطه بـ ملكة الجمال يارا السكري، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

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ووقع تامر حسني في فخ النظارة؛ حيث كشفت نظارة يارا السكري حقيقة ارتباطهما وعلاقتهما معا.

وبدأت القصة، عندما نشرت ملكة الجمال يارا السكري صورا لها من 3 أشهر وهي ترتدي نظارة شمس، وبالتدقيق ظهر في النظارة الفنان تامر حسني وهو يلتقط صورا لـ يارا، الأمر الذي يوضح وجود علاقة حب بينهما.

 

ومن جانبه، نشر الفنان تامر حسني فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لـ مديرة أعماله هالة عمر من حفل زفافها، لتعيد نشره بسمة بوسيل عبر خاصية الستوري إنستجرام وتعلق عليه: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة.


وأوضحت بسمة بوسيل، أن هالة عمر كانت سببا رئيسيا في طلاقها من تامر حسني، إذ كتبت: كانت سببا في خراب البيت.. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك.

 

وظهر اسم يارا السكري مع الفنان تامر حسني في الساعات الماضية، بعدما جاءت شكوك الجمهور حول وجود علاقة بينهما، وذلك بعد هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر مديرة أعمال تامر حسني، حيث أشار البعض أن هالة عمر كانت السبب وراء علاقة تامر حسني ويارا السكري، وهذا السبب علقت بسمة بوسيل على ظهور هالة عمر مع تامر حسني.

 

القاهرة24


 




 

 


 

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