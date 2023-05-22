الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع في جدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى بطلب أردني وفلسطيني

ورشة في "بترا" عن مستجدات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

إطلاق مشروع تدريبي بإربد لدعم العاملات في الزراعة

إعادة حركة السير القادم من طبربور باتجاه الزرقاء إلى جسر الشهيد غدا

توضيح حول حفل راغب علامة وتامر حسني المجاني في ستاد عمّان

البدء بتدريب معلمين من فئة المهن الفنية المساندة والإداريين

اليرموك تحتفل بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

التعليم العالي توضح مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين في الخارج

الخيرية الأردنية الهاشمية تسلّم الدفعة الثالثة لكفالة العائلات السورية اللاجئة

الإثنين، 22-05-2023 04:04 م

دينا الشربيني تُنقذ فيلم تامر حسني بعد مسلسل الانسحاب

20235220632999ZF


الوكيل الإخباري- بعد سلسلة انسحابات لعدد من النجمات، استقر صناع فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، على اختيار النجمة المصرية دينا الشربيني، لتجسد دور البطولة مع حسني، في الفيلم المرتقب عرضه في دور السينما، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وتصدر اسم دينا الشربيني ترند تويتر في مصر، بعد ترحيب تامر حسني بانضمامها للفيلم، وإعرابها عن سعادتها بالمشاركة، ففي وصلة غزل بين النجمين، غرد حسني عبر تويتر، قائلاً: "النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك تاج ويارب الفيلم يكمل سلسلة نجاحاتك الكبيرة التي كسرتي بها الدنيا".

في المقابل، عبرت الشربيني عن سعادتها وحبها واحترامها لتامر حسني على المستويين الشخصي والفني، مشيدة به وبمستوى أفلامه، ونشرت صوراً من كواليس الفيلم عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: "ربنا يوفقك وينجحك أكثر وأكثر، وإن شاء الله تاج يكسر الدنيا زي كل أعمالك".

اضافة اعلان


وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.


ويشارك حسني والشربيني، كل من ساندي وبيومي فؤاد، وإياد نصار، وعصام السقا، وسوسن بدر، وهالة فاخر، والفيلم من تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.
4 أزمات واجهها فيلم "تاج" 


وأثار الفيلم الجدل حوله مؤخراً بعد انسحاب الفناناتين مي عمر وهنا الزاهد، بسبب انشغالهما بأعمال أخرى، بالإضافة إلى سرقة فكرة الفيلم من النجم أحمد التهامي، الذي أشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه كان أول فنان منذ 10 سنوات فكر في عمل فني عن البطل الخارق، ناهيك عن السجال الذي أثاره أحمد فهمي رداً على إعلان حسني بأن "تاج" أول فيلم لبطل عربي خارق، ليؤكد فهمي بأن فيلمه "الرجل العناب" الذي قدمه عام 2013 كان أول سوبر هيرو عربي.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FwrIRgWXwAElFph

محمد فؤاد يقترب من تصوير فيلمة الجديد "قلبي في نيويورك"

دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها العاطفية الجديدة (2)

دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها الجديدة

1499642_1660681229

زياد برجي ينشر فيديو مؤثر لولداه: اشتقت اليهما كثيرا

7a91e6766b09356502a4af29d3d36906

جوزيف عطية يتعـرض لحادث -صورة

2023-05-21_211503

أول تعليق لعلا غانم على شائعة وفاتها

blob_937233_original

جومانا مراد تكشف تفاصيل لقائها بنجم كرة القدم محمد صلاح

أخبار متعلقة
64655e424c59b719d77d9b95

ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

69618-حفل-تامر-حسنى-فى-الكويت-(5)

التعليق الأول من تامر حسني على نجاح حفله بالكويت

10763841-97186972

فيديو - استقبال أسطوري لجورج وسوف في مصر

313092_0

شاهد - تامر حسني يثير الجدل بمنشور .. هل قصد بسمة بوسيل ؟

3 (13)

تامر حسني في عمان بعيد الاضحى.. والتذكرة تصل لـ250 دينار

تامر-وبسمة3

أول ظهور لبسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني -صورة