دينا الشربيني تُنقذ فيلم تامر حسني بعد مسلسل الانسحاب

الوكيل الإخباري- بعد سلسلة انسحابات لعدد من النجمات، استقر صناع فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، على اختيار النجمة المصرية دينا الشربيني، لتجسد دور البطولة مع حسني، في الفيلم المرتقب عرضه في دور السينما، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.



وتصدر اسم دينا الشربيني ترند تويتر في مصر، بعد ترحيب تامر حسني بانضمامها للفيلم، وإعرابها عن سعادتها بالمشاركة، ففي وصلة غزل بين النجمين، غرد حسني عبر تويتر، قائلاً: "النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك تاج ويارب الفيلم يكمل سلسلة نجاحاتك الكبيرة التي كسرتي بها الدنيا".



في المقابل، عبرت الشربيني عن سعادتها وحبها واحترامها لتامر حسني على المستويين الشخصي والفني، مشيدة به وبمستوى أفلامه، ونشرت صوراً من كواليس الفيلم عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: "ربنا يوفقك وينجحك أكثر وأكثر، وإن شاء الله تاج يكسر الدنيا زي كل أعمالك".

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وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.



ويشارك حسني والشربيني، كل من ساندي وبيومي فؤاد، وإياد نصار، وعصام السقا، وسوسن بدر، وهالة فاخر، والفيلم من تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

4 أزمات واجهها فيلم "تاج"



وأثار الفيلم الجدل حوله مؤخراً بعد انسحاب الفناناتين مي عمر وهنا الزاهد، بسبب انشغالهما بأعمال أخرى، بالإضافة إلى سرقة فكرة الفيلم من النجم أحمد التهامي، الذي أشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه كان أول فنان منذ 10 سنوات فكر في عمل فني عن البطل الخارق، ناهيك عن السجال الذي أثاره أحمد فهمي رداً على إعلان حسني بأن "تاج" أول فيلم لبطل عربي خارق، ليؤكد فهمي بأن فيلمه "الرجل العناب" الذي قدمه عام 2013 كان أول سوبر هيرو عربي.

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