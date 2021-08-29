عمرو أديب يعلق على سحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان

الوكيل الإخباري - علق الإعلامي المصري عمرو أديب، بطريقة غير مباشرة للفنان محمد رمضان، عبر "تويتر": "لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله"، وذلك بعد أن سحب المركز الثقافي الألماني الدكتوراة الفخرية الجمعة الماضي.



وأضاف أديب: "ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".



وكان المركز الثقافي الألماني بلبنان أعلن، الجمعة، سحب الدكتوراة الفخرية من رمضان ولقب سفير الشباب العربي واعتذر المركز للشعب والحكومة المصرية عن التكريم وذلك لعدم علمهم بواقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب رمضان في فصله من العمل ورفض إعطائه مبلغ التعويض المادي الذي حصل عليه من المحكمة.

ونشر الممثل المصري على حسابه "فيسبوك"، الخميس، شهادة للدكتوراة الفخرية وحصوله على لقب سفير الشباب من قبل مهرجان أفضل الدولية، وتضمنت الشهادة شعار وأسماء وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة، عبدالرحمن الشامي، ورئيس مهرجان أفضل، مازن نوري، ولم تشمل أي توقيعات.

اضافة اعلان

الخليج

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة