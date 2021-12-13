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الإثنين، 13-12-2021 03:42 م

عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعاً في 2021 بنصف مليار دقيقة

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الوكيل الإخباري - بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وفي ظل الاختفاء التام لمؤدّي المهرجانات، تصدّر النجم المصري الكبير عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعاً عبر تطبيق الموسيقى الشهير "أنغامي" خلال عام 2021 محققاً 465 مليون دقيقة استماع.

وفي تجربة هي الأولى له، أتاح تطبيق "أنغامي" معرفة أرقام ونِسب استماع المطربين من خلال حساب دقائق الاستماع على مدار العام، وليس عدد مرات الاستماع الى الأغاني، وهو التقييم الذي كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بذائقة المستمعين واختياراتهم في مصر والوطن العربي.

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ولم يختلف الأمر بالنسبة الى عمرو دياب الذي تصدّر قوائم الاستماع عبر تطبيق "أنغامي" في العام الماضي أيضاً، وفقاً لحسابات الاستماع بعدد المرات، وتصدّرها هذا العام وفقاً للدقائق إذ حقق "الهضبة" 465 مليون دقيقة استماع.

وجاء في المركز الثاني محمد حماقي محققاً 244 مليون دقيقة استماع، فيما احتل المركز الثالث الرابر "ويجز" بـ155 مليون دقيقة، وفازت بالمركز الرابع "جارة القمر" الفنانة الكبيرة فيروز محققة 141 مليون دقيقة استماع.

المصدر - لها 

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