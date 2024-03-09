عمرو دياب يتألق في نهائي كأس مصر - فيديو

الوكيل الإخباري - قدّم الفنان المصري عمرو دياب يوم أمس الجمعة بعضا من أعماله الشهيرة خلال المباراة النهائية لكأس مصر في كرة القدم، مع تنافس فريق الأهلي والزمالك لأول مرة على أرض السعودية، وتحديداً على ملعب الأول بارك.



وفور ظهور عمرو دياب على ملعب كرة القدم، قدّم أغاني عديدة مثل "يا أنا يا لا" و"الكلام ليك أنت" وغيرها، وتصدر اسمه قائمة ترند على منصة إكس.

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