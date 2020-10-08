عمرو دياب يطلق عطرا جديدا بإسمه

الوكيل الإخباري _ اثار الفنان المصري عمرو دياب ضجة كبيرة بعد ان اعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن إطلاق عطر جديد يحمل اسمه .



حيث انه نشر صورة عطر تحمل اسم عمرو دياب وارفقها بتعليق قال فيه :“اختياري الأول في العطور سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً”.

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وقد لاقت الصورة تفاعل كبير ، وانهالت عليه التعليقاتمعربين عن سعادتهم بهذه المفاجأة .

المصدر : الامارات نيوز

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