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الخميس، 08-10-2020 10:44 ص

عمرو دياب يطلق عطرا جديدا بإسمه

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الوكيل الإخباري _ اثار الفنان المصري عمرو دياب ضجة كبيرة بعد ان اعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن إطلاق عطر جديد يحمل اسمه .

حيث انه نشر صورة عطر تحمل اسم عمرو دياب وارفقها بتعليق قال فيه :“اختياري الأول في العطور سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً”.

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وقد لاقت الصورة تفاعل كبير ، وانهالت عليه التعليقاتمعربين عن سعادتهم بهذه المفاجأة .

 

المصدر : الامارات نيوز 

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