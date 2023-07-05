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الأربعاء، 05-07-2023 02:29 م

عمرو دياب يقاضي هؤلاء !

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الوكيل الإخباري- أنهت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب الجدل الذي أثير مؤخرا حول إلغاء حفله المقبل في بيروت.

وأصدر مكتب المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل بيانا نفى فيه كل ما تردد من أخبار كاذبة حول الدعوى المرفوعة من ورثة المنتج والمخرج اللبناني الراحل جان صليبا بخصوص تصاريح الحفل على إثر خلاف فني سابق.

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وجاء في البيان "بموجب هذا البيان أنه لا صحة ولا أساس قانوني الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أخبار كاذبة ومفبركة مفادها بأن هناك تحرك قضائي بهدف إيقاف حفل الفنان عمرو دياب بالإستناد إلى دعوة من المخرج الراحل جان صليبة وهذا الامر مخالف للحقيقة والواقع ".


‏وتابع البيان "وبهذا الخصوص يهمنا أن مؤكدا بأنه جميع هذه الأخبار الكاذبة المنتشرة لا تمت للحقيقة وهي عارية من الصحة ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر و المنصات الإلكترونية التي كانت وراء نشر و إطلاق مثل هذه الأخبار وبقية إلحاق الأضرار المادية والمعنوية بالشركة المنظمة و الفنان عمرو دياب محملين هذه المواقع وصفحات الإلكترونية جميع المسؤوليات الجزائية والمدنية مع تحميل كامل العطل وضرر لكل من تسول له نفسه بس المزيد من تلك الأخبار قبل التأكد من صحتها أو حتى إلى كل من يمتنع عن حذف ما تم نشره سابقا مع علمه المسبق بعدم جدية هذه الأخبار المزيفة".

وكانت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب قد اعلنت عن نفاذ تذاكر الفئة الأولى من الحفل فور طرحها وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

 

 

في الفن


 




 

 


 

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