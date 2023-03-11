عمرو دياب يكشف أسرار بداياته الفنية

الوكيل الإخباري- خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر أكد النجم الكبير عمرو دياب اعتزازه بخطواته الأولى في عالم الغناء، والأستوديو الذي سجل فيه لأول مرة.
وقال عمرو في اللقاء الذي تم في كواليس حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، حيث أعرب عن امتنانه له قائلاً: "هاني شنودة دخلني الأستوديو أول مرة، وعلمني إزاي أقف قدام ميكروفون وأغني، وده درس لنا كلنا، إننا إذا لقينا حاجة كويسة ندعمها".
وأضاف: "كان أستوديو محمد نوح، ودلوقتي اسمه "إم تو"، وبسجل فيه لوقتنا هذا، ولحد دلوقتي بشم نفس الرائحة وده شيء لا أنساه، مع إني سجلت في أستوديوهات كتير في العالم".
عمرو دياب: بشكر المستشار تركي آل الشيخ على مبادرته للموسيقار الكبير هاني شنودة— الحكاية (@Elhekayashow) March 10, 2023
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