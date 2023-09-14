الخميس 14-09-2023
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الخميس، 14-09-2023 11:50 ص

عمرو سلامة: انفصلت عن زوجتي السابقة بسبب سؤال

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الوكيل الإخباري- كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن تعرضه للتنمر في صغره من قبل أصدقائه بالمدرسة، وذلك بسبب نحافته المفرطة، مشيرًا إلى أنه قرر الرد عليهم من خلال استثمار موهبته في الفن.

وأعرب سلامة عن حبه للفن بشكل عام، إلا أنه ورغم تجاربه العديدة، استقر أخيرًا على الإخراج والكتابة، كونهما يجمعان كل أنواع الفنون التي يحبها.

وتحدث المخرج خلال لقاء له مع برنامج The You In Human عن تجربة زواجه الأول وانفصاله، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بعلاقة وطيدة مع زوجته السابقة، لكنه وجه لها سؤالًا، دفعته إجابتها، لاتخاذ قرار الانفصال.

وأوضح سلامة: "تناقشنا في إحدى المرات وسألتها لو قابلتيني لأول مرة بشخصيتي النهاردة زي ما اتقابلنا من سبع سنين، تقبلي تتجوزيني؟"، أجابتني بلا، فتأكدت أنني لا أناسب متطلباتها".

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فوشيا

 




 

 


 

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