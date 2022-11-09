عمرو عرفة يعتذر عن مسلسل يسرا في رمضان 2023

الوكيل الإخباري - تواصل شركة "العدل جروب"، المنتجة لمسلسل يسرا الجديد، والذي يحمل اسمًا مبدئيًا "حمد لله على السلامة"، التحضيرات النهائية وإنهاء كافة التعاقدات مع نجوم العمل، وذلك لبدء التصوير خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لعرضة في موسم دراما رمضان 2023.

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وأعلن جمال العدل، في وقت سابق، عن إسناد مسلسل يسرا الجديد، إلى المخرج عمرو عرفة، فيما يكتبه السيناريست محمد ذو الفقار.



ومن جهته، قال عمرو عرفة لـ"ET بالعربي"، إنه اعتذر عن مسلسل "حمد لله على السلامة"، فيما يغيب عن موسم دراما رمضان 2023.

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